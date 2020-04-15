15 тысяч особей атлантического лосося выпустили в воды Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге 15 апреля в реку Гладышевку в Курортном районе города выпустили молодь атлантического лосося – 15 тысяч годовалых мальков весом от 9 грамм. Отмечается, что это очень важно для для сохранения единственной в городе популяции жемчужницы – пресноводного моллюска, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Северной столицы.
- Заказник «Гладышевский» является особо охраняемой природной территорией и был создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных и редких видов лососевых рыб и моллюсков. В границах Петербурга только в этом заказнике сохранились пригодные для нереста лосося и обитания его молоди реки, - заявил председатель rомитета по природопользованию Денис Беляев.
Отмечается, что в настоящий момент популяция жемчужницы насчитывает в настоящее время около сотни экземпляров, в том числе обнаружено несколько молодых особей, которые смогли появиться в результате регулярных выпусков молоди лосося.
Выпуск мальков на территории заказника происходит уже на протяжении 15 лет. Лососей выращивают на Невском рыбоводном заводе. Часть рыб помечается специальной меткой, вживленной в спинной плавник. Номер метки содержит информацию о дате рождения и месте выпуска особи.
ИСТОЧНИК KP.RU