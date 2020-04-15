15 тысяч особей атлантического лосося выпустили в воды Санкт-Петербурга

15 Апр 2020 2020-04-15T16:29:52+03:00

15 тысяч мальков лосося выпустили в реку в Петербурге / Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

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В Санкт-Петербурге 15 апреля в реку Гладышевку в Курортном районе города выпустили молодь атлантического лосося – 15 тысяч годовалых мальков весом от 9 грамм. Отмечается, что это очень важно для для сохранения единственной в городе популяции жемчужницы – пресноводного моллюска, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Северной столицы.

- Заказник «Гладышевский» является особо охраняемой природной территорией и был создан с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных и редких видов лососевых рыб и моллюсков. В границах Петербурга только в этом заказнике сохранились пригодные для нереста лосося и обитания его молоди реки, - заявил председатель rомитета по природопользованию Денис Беляев.

Отмечается, что в настоящий момент популяция жемчужницы насчитывает в настоящее время около сотни экземпляров, в том числе обнаружено несколько молодых особей, которые смогли появиться в результате регулярных выпусков молоди лосося.

Выпуск мальков на территории заказника происходит уже на протяжении 15 лет. Лососей выращивают на Невском рыбоводном заводе. Часть рыб помечается специальной меткой, вживленной в спинной плавник. Номер метки содержит информацию о дате рождения и месте выпуска особи.

ИСТОЧНИК KP.RU