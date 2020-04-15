2020-04-15T17:33:10+03:00
Происшествия

В Архангельске мужчина убил бабушку и мать 12-летней школьницы, а также свою родственницу-пенсионерку

После жестокой расправы мужчина успел совершить еще два вооруженных ограбления [видео]
Петр КИБЕР
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Житель Архангельска совершил тройное убийство и поджег квартиру. Фото: кадр с видео СУ СК по Архангельской области и НАОЖитель Архангельска совершил тройное убийство и поджег квартиру. Фото: кадр с видео СУ СК по Архангельской области и НАО
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Полицейские Архангельска поймали, а следователи допросили местного жителя, которого подозревают в тройном жестоком убийстве. Начала молодой мужчина расправился с пожилой родственницей, к которой приехал пожить. А потом зарезал соседок первой жертвы – бабушку и мать 12-летней школьницы. Преступления он пытался скрыть огнем.

- 11 апреля 2020 года вечером при тушении пожара в квартире дома по улице Гагарина обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти, - сообщает пресс-служба управления Следкома по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Позднее оказалось, что первое убийство произошло еще 3 числа. Приезжий, живший в гостях у дальней родственницы, начал пить. Женщине это не понравилось. В ответ на замечание мужчина задушил пенсионерку и еще неделю жил в квартире с трупом, пропивая похищенные деньги.

Однако 11 апреля в квартиру на свою беду зашла пожилая соседка, которая заволновалась, что со знакомой. Ее преступник тоже задушил. А зашедшую за матерью 43-летнюю женщину просто зарезал.

После этого пошел в квартиру убитых, где оставалась 12-летняя девочка и, угрожая ей, забрал все деньги. Первое место преступления он поджег и сбежал. А через два дня совершил еще два вооруженных ограбления, после чего был пойман.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В Архангельске мужчина убил троих женщин и неделю жил в квартире в трупом.Видео: СУ СК России по Архангельской области и НАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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