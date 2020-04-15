2020-04-15T17:18:44+03:00
Общество

В Петербурге отметили годовщину пуска блокадного трамвая

По случаю важной даты, на рейс до блокадной подстанции вышла знаменитая «американка»
Петр КИБЕР
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В памятный рейс в Петрбурге вышел блокадный трамвай. Фото: Горэлектротранс.В памятный рейс в Петрбурге вышел блокадный трамвай. Фото: Горэлектротранс.
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В истории ленинградской блокады есть разные моменты. И страшные, и героические, и дававшие людям надежду. Одним из таких был пуск трамвайного движения в осажденном городе. Это произошло 15 апреля 1942 года. А сегодня, в честь годовщины события, в рейс вышла знаменитая «американка».

- 15 апреля 2020 года, в 78-ю годовщину возвращения пассажирского трамвая на улицы Ленинграда, музейные вагоны МС и ЛМ-33 (реплика) совершили памятный рейс по центру города и подъехали к «Блокадной подстанции» (цирку) на Фонтанке, - сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

И хоть пассажиров в трамваях по понятным причинам не было, но мероприятие все равно состоялось. Каждый год оно становится напоминанием о том, что даже в самые страшные годы войны Ленинград не сдавался и жил. А трамвай обеспечивал эту жизнь.

- Каждый год мы отмечаем 15 апреля - день возвращения пассажирского трамвая на улицы блокадного города. Трамвай и сам стал его героем. И сегодня наша задача — сделать все, чтобы молодежь знала и помнила свою историю, любила родную страну, -заявил председатель Комитета по транспорту Петербурга Александр Головин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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