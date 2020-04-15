2020-04-15T17:32:03+03:00
Общество

В Петербурге выявили 533 предприятия-нарушителя режима работы при карантине

В их числе салоны красоты, рюмочные, ломбарды и так далее
Петр КИБЕР
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За три недели больше 500 предпринимателей попались на нарушении правил работы во время карантина.За три недели больше 500 предпринимателей попались на нарушении правил работы во время карантина.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комитет территориального развития Петербурга привел новую статистику по результатам рейдов, проведенных по выявлению нарушителей карантинного режима. Так, за три недели, с 28 марта по 15 апреля, инспекторы проверили почти 28 тысяч объектов торговли и предприятий, 533 из которых решили не следовать правилам.

- С участием полиции и сотрудников Роспотребнадзора специалистами районных администраций проверено 27 988 объектов. Из них 533 нарушили введенные запреты и ограничения. В том числе непродовольственные магазины, предприятия общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, станции автосервисы, компьютерные клубы, кальянные, - сообщает пресс-служба комитета.

Часть нарушителей предупредили и убедили закрыться, других закрыли принудительно или оштрафовали.

Напомним, что с 6 апреля действуют повышенные штрафы для таких категорий, а именно: до 30 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч – для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, и до 300 тысяч - для юридических лиц. При повторном нарушении суммы увеличиваются до 50, 500 тысяч и миллиона соответственно.

А с 13 апреля ответственность за нахождение в местах, которые должны быть закрыты, несут и посетители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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