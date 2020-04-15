2020-04-15T17:41:16+03:00
Общество

Парикмахерскую в Купчино наказали за то, что сын подстригал отцу волосы во время самоизоляции

Салон закрыли на месяц из-за нарушения правил борьбы с коронавирусом
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге наказали парикмахерскую, которая была открыта во время самоизоляцииВ Петербурге наказали парикмахерскую, которая была открыта во время самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге наказали семейную парикмахерскую, которая была открыта во время режима самоизоляции. Но время проверки 9 апреля салона, расположенного на Бухарестской улице в Купчино, в помещении оказались люди, за что был составлен административный протокол о правонарушении.

- В условиях введенных запретов и ограничений в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19, (хозяйка, прим.ред.) осуществляла предоставление парикмахерских услуг, тем самым не обеспечила соблюдение введенного запрета на осуществление данного вида деятельности, - сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Однако владелица салона свою вину не признала. Она заявила, что в этот момент она вместе с семьей была в помещении своей парикмахерской, где ее сын постригал волосы отцу, клиентов в парикмахерскую они не приглашали.

Тем не менее Фрунзенский районный суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности парикмахерской на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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