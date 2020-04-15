Жители коммуналки в центре Петербурга попросили их расселить из-за коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T18:18:54+03:00

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В Санкт-Петербурге жильцы дома на 6-й Советской улице бросили клич о помощи. В среду, 15 ноября, «Невские новости» рассказали о том, что местные пенсионеры обклеили окна своей коммуналки с просьбой расселить их из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Сидим дома, как под домашним арестом. Расселите нас, пожалуйста, - гласят надписи на стеклах.

Судя по плакатам на окнах, в пятикомнатной коммуналке в доме живут одни только пенсионеры. При этом соблюдать режим самоизоляции им очень тяжело – в квартире давно не было капитального ремонта, ванной у жильцов нет, а из-за мер по борьбе с инфекцией все бани закрыты. Людям даже негде помыться.

В своих обращениях пенсионеры просят как можно скорее заняться вопросом расселения. На протяжении всего времени пандемии они сидят дома, соблюдая режим. Однако им приходится серьезно страдать из-за неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU