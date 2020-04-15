Петербуржцы взломали закрытую спортивную площадку, заскучав на самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T19:08:29+03:00

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Жители Василеостровского района Санкт-Петербурга взломали закрытую дверь на одну из спортивных площадок. Как объяснил в среду, 15 апреля, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Василеостровского района Дмитрий Павлов – людей потянуло на физические упражнения во время самоизоляции.

- Были объявления, были сигнальные ленты на ней. В объявлениях объяснялось, в связи с чем она закрыта, - объяснил газете «Петербургский дневник» чиновник.

Нетерпеливые спортсмены отогнули решетки на площадке. Теперь рабочим приходится ее обратно заваривать.

Также в администрации отметили, что двое петербуржцев, уже заплатят штраф за свою тягу к спорту. Накануне их поймали на спортивной площадке во дворе дома 38, корпус 3, по улице Кораблестроителей.

Напомним: до 30 апреля в Петербурге в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции запрещается посещение парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU