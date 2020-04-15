Минивэн протаранил трамвайную остановку и снес мужчину на Московском проспекте
15 апреля около 18:00 на перекрестке Московского проспекта и улицы Благодатной минивэн «Хендай» вылетел на трамвайную остановку и снес забор с пешеходом. Пострадавшим оказался мужчина 1977 года рождения. Его срочно увезли в больницу врачи скорой помощи. Инспекторы ГИБДД уже установили предварительные причины произошедшей аварии. Возможно, ДТП произошло по вине другой иномарке.
Чудом не пострадали другие люди, находившиеся на остановке. Фото: vk.com/dorinspb
- По предварительной информации, 34-летний водитель «Митсубиси Лансер» совершил касательное столкновение с «Хендай Старекс», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения. От удара минивэн выехал на трамвайную остановку, где совершил наезд на пешехода, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Пострадавший мужчина стоял возле забора, когда его сбили. Фото: vk.com/spb_today
Известно, что медики диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы. По факту страшного ДТП проводится тщательная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU