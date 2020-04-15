2020-04-15T19:54:55+03:00
Происшествия

Минивэн протаранил трамвайную остановку и снес мужчину на Московском проспекте

Иномарку отнесло на забор пешехода после касательного столкновения с «Митсубиси» [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На перекрестке Московского проспекта и Благодатной улицы иномарка вылетела на трамвайную остановку и сбила пешехода. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке Московского проспекта и Благодатной улицы иномарка вылетела на трамвайную остановку и сбила пешехода. Фото: vk.com/spb_today
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15 апреля около 18:00 на перекрестке Московского проспекта и улицы Благодатной минивэн «Хендай» вылетел на трамвайную остановку и снес забор с пешеходом. Пострадавшим оказался мужчина 1977 года рождения. Его срочно увезли в больницу врачи скорой помощи. Инспекторы ГИБДД уже установили предварительные причины произошедшей аварии. Возможно, ДТП произошло по вине другой иномарке.

Чудом не пострадали другие люди, находившиеся на остановке. Фото: vk.com/dorinspb

Чудом не пострадали другие люди, находившиеся на остановке. Фото: vk.com/dorinspb

- По предварительной информации, 34-летний водитель «Митсубиси Лансер» совершил касательное столкновение с «Хендай Старекс», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения. От удара минивэн выехал на трамвайную остановку, где совершил наезд на пешехода, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший мужчина стоял возле забора, когда его сбили. Фото: vk.com/spb_today

Пострадавший мужчина стоял возле забора, когда его сбили. Фото: vk.com/spb_today

Известно, что медики диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы. По факту страшного ДТП проводится тщательная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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