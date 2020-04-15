2020-04-15T19:31:27+03:00
Общество

Компания Apple официально представила новый бюджетный iPhone SE

Внутри смартфона за скромную цену лежит «начинка» iPhone 11
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Компания Apple представила новый бюджетный iPhone SE, продажи которого стартуют с 24 апреля. Фото: YouTube / канал AppleКомпания Apple представила новый бюджетный iPhone SE, продажи которого стартуют с 24 апреля. Фото: YouTube / канал Apple
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15 апреля компания Apple представила новый бюджетный iPhone SE, чем в очередной раз приковала к себе внимание миллионов пользователей гаджетов. Смартфон примечателен тем, что его производительность схожа с 11-й моделью, а дизайн – с «восьмеркой».

- Гаджет внешне похож на предшественников, но создатели утверждают, что появились новые функции. Это процессор A13 Bionic, портретный режим, видео 4K, Touch ID, дисплей Retina HD 4,7” и мощный аккумулятор, - пишет kp.ru со ссылкой на компанию.

К слову, процессор A13 Bionic, позаимствованный из моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro является пока что самым быстрым в смартфонах от Apple. Также разработчики обещают, что корпусу телефона нипочем вода и пыль – iPhone SE сможет выдержать полчаса на глубине не более метра. В продажу смартфон поступит с 24 апреля. Он доступен в трех цветах: черном, белом и красном.

Apple представила второе поколение iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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