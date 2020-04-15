2020-04-15T19:50:11+03:00
Общество

Еще 40 автобусов выйдут на улицы Петербурга с 16 апреля

Это решение приняли из-за непрекращающегося высокого спроса пассажиров даже во время самоизоляции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С 16 апреля в Петербурге вновь увеличат количество автобусов из-за повышенного спроса.С 16 апреля в Петербурге вновь увеличат количество автобусов из-за повышенного спроса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Движение автобусов в Петербурге день за днем усиливают. Исключением не станет и четверг 16 апреля, когда на улицы Северной столицы выпустят дополнительные 40 единиц общественного транспорта. Все, опять же, из-за повышенного спроса горожан, которые не прекращают ездить по делам даже во время режима самоизоляции.

- Еще 40 автобусов выйдут на улицы города с 16 апреля и будут направлены на маршруты №№ 2, 27, 88, 89, 111, 130, 169, 174, 301, 326. Наиболее существенное усиление – на маршрутах № 27 (дополнительные 8 автобусов) и № 326 (дополнительные 6 автобусов), - сообщают в комитете по транспорту Петербурга.

В Смольном заверяют, что следят за сообщениями пассажиров о загруженных маршрутах общественного транспорта и оперативно реагируют на ситуацию. Добавим, что на сайте «Организатора перевозок» можно посмотреть актуальные графики движения автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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