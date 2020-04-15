15 Апр 2020 2020-04-15T20:11:02+03:00

Три больницы Петербурга вновь могут принимать пациентов после снятия карантина по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

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С 15 апреля карантин по коронавирусу сняли с трех больниц Санкт-Петербурга: Введенской, Александровской и Святого Георгия. Теперь эти медучреждения снова могут принимать пациентов. Напомним, больницы закрыли из-за коронавируса, выявленного у 20 людей. Власти сообщают, что теперь в данные стационары направят, в том числе больных коронавирусом из переполненной Покровской больницы. Но транспортировка пациентов должна занять какое-то время.

- Также пациентов с тяжелой пневмонией, требующих искусственной вентиляции легких, будет принимать инфекционный корпус Городской больницы №40. Сейчас там есть 130 коек, - цитирует вице-губернатора Олега Эргашева оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

В Смольном добавляют, что всем 153 пациентам, у которых подтвердилась опасная инфекция 15 апреля, уже сделали компьютерную томографию. Треть больных как раз героически приняла на себя переполненная Покровская больница.

ИСТОЧНИК KP.RU