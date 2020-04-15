2020-04-15T20:56:46+03:00
Коронавирус Covid-19

50 протоколов за посещение детских площадок, парков и скверов составили на петербуржцев за сутки

Наибольшее количество нарушителей выявили в Петродворцовом районе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге выписали 50 протоколов петербуржцам, посещавшим закрытые парки, скверы и детские площадки.В Петербурге выписали 50 протоколов петербуржцам, посещавшим закрытые парки, скверы и детские площадки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За минувшие сутки в Петербурге составили 50 протоколов на петербуржцев за посещение детских и спортивных площадок, парков и скверов. Всех нарушителей поймали с поличным сотрудники правоохранительных органов. Больше всего штрафов грозит жителям Петродворцового района – там по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях привлекли сразу 19 человек.

- Дополнительные штрафы ввели, в первую очередь, не для наказания, а для сдерживания и предотвращения нарушений. Мы надеемся, что количество составленных протоколов не будет сильно расти. Уверена, что петербуржцы проявят сознательность и без крайней необходимости не будут выходить из дома, подвергая себя и окружающих опасности, - говорит Ольга Аришина, глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Добавим, что во время самоизоляции за посещение парков, садов, скверов, а также детских и спортивных площадок в Петербурге могут оштрафовать на круглую сумму вплоть до 30 тысяч рублей. Ранее «Комсомолка» писала историю отца, который вывел гулять во двор своего маленького сына, но был замечен полицейскими. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей, что является половиной семейного бюджета нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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