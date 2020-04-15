2020-04-15T20:42:21+03:00
Общество

Комитет по здравоохранению опроверг отсутствие мест в Боткинской больнице для пациентов с COVID-19

В медучреждение госпитализируют самых тяжелых больных коронавирусом
Алина ЧЕМЕРИС
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Боткинская больница принимает самых тяжелых пациентов с COVID-19Боткинская больница принимает самых тяжелых пациентов с COVID-19Фото: Олег ЗОЛОТО
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Информация о том, что в Боткинской больнице закончились места, и пациентов с коронавирусом здесь больше не принимают, не соответствует действительности. Об этом заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.

- В стационар направляют самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее, - отметили в комитете.

Что касается Покровской больницы, то здесь действительно закончились свободные койки. Однако в Петербурге достаточно медучреждений, где лечат пациентов с коронавирусом. В их числе Детская городская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова, Госпиталь для ветеранов войн и Городская многопрофильная больница №2. Недавно этот перечень пополнили Городская больница №40 Курортного района и Городская больница №20.

- С 15 апреля больных с пневмониями начали госпитализировать во Введенскую больницу, которую открыли после снятия карантина, - подчеркнули в пресс-службе Комздрава. - Этим объясняется большое скопление карет скорой помощи у медучреждения. Заключительную дезинфекцию проходят Александровская больница и Больница святого великомученика Георгия. В ближайшее время они тоже начнут принимать пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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