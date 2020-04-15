Комитет по здравоохранению опроверг отсутствие мест в Боткинской больнице для пациентов с COVID-19
Информация о том, что в Боткинской больнице закончились места, и пациентов с коронавирусом здесь больше не принимают, не соответствует действительности. Об этом заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.
- В стационар направляют самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее, - отметили в комитете.
Что касается Покровской больницы, то здесь действительно закончились свободные койки. Однако в Петербурге достаточно медучреждений, где лечат пациентов с коронавирусом. В их числе Детская городская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова, Госпиталь для ветеранов войн и Городская многопрофильная больница №2. Недавно этот перечень пополнили Городская больница №40 Курортного района и Городская больница №20.
- С 15 апреля больных с пневмониями начали госпитализировать во Введенскую больницу, которую открыли после снятия карантина, - подчеркнули в пресс-службе Комздрава. - Этим объясняется большое скопление карет скорой помощи у медучреждения. Заключительную дезинфекцию проходят Александровская больница и Больница святого великомученика Георгия. В ближайшее время они тоже начнут принимать пациентов с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU