2020-04-15T21:26:42+03:00
Происшествия

Очевидцы спасли маленькую девочку, балансировавшую в открытом окне многоэтажки на Южном шоссе

По словам мамы ребенка, за девочкой следила сестра
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В жилом доме на Южном шоссе заметили маленькую девочку, которая балансировала в открытом окне, рискуя упасть с 14 этажа. Фото: vk.com/overhear_sofiyaВ жилом доме на Южном шоссе заметили маленькую девочку, которая балансировала в открытом окне, рискуя упасть с 14 этажа. Фото: vk.com/overhear_sofiya
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В группе «Подслушано ЖК «София» СПб» во «Вконтакте» развернулась спасательная операция маленькой девочки, которая балансировала в открытом окне квартиры, расположенной на 14 этаже. Все началось с публикации женщины, живущей напротив ребенка-экстремала. Ее пост оперативно опубликовали, пока очевидец молнией побежала в подъезд многоэтажки, пытаясь найти квартиру горе-родителей. Слава богу, все закончилось хорошо и девочку сняли с подоконника.

- Поговорили с каким то мужчиной, есть надежда, что он объяснит этому дитю, что стоять на подоконнике и открывать окна нельзя. Больше ничего сделать не можем. Благодарю тех, кто сходил. Когда такое видишь из соседнего дома, не добежать быстро, - отписалась о результатах спасательной операции автор публикации.

Оказалось, что в квартиру родителей приходили еще минимум четыре раза, причем, даже сотрудники МЧС по вызову соседей. Мама девочки появилась в комментариях под новостью и рассказала, что семья только переехала в квартиру и еще не успела поставить блокираторы на ручки окна.

- Родители ужин готовили. Смотрела за сестрой старшая дочь, и она нам сказала: «Ну я же страховала». С обеими поговорили. Сами в ужасе, немного поседели. Пока едут стопоры, мы ручки сняли (в детской комнате – Прим. ред.), - рассказала мама малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Очевидцы спасли маленькую девочку, балансировавшую в открытом окне многоэтажки на Южном шоссе
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