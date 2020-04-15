Пенсионера, вышедшего в магазин за спиртным, насмерть сбили в Пушкине

15 Апр 2020 2020-04-15T21:52:13+03:00

На улице генерала Хазова насмерть сбили пенсионера, который перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/dorinspb

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15 апреля около 19:00 в Пушкине насмерть сбили пенсионера, который вышел в магазин за пивом. Все произошло возле дома №8 на улице Генерала Хазова. По предварительной информации, пешеход решил рискнуть и перебежать проезжую часть в неположенном месте. Но, к сожалению, на него наехал «Фольксваген». Все закончилось трагедией.

Столкновение было максимально жестким. Фото: vk.com/dorinspb

- Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», на улице Генерала Хазова совершил наезд на 65-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм, - дополнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Подробности ДТП появились в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», у погибшего пенсионера наблюдаются признаки алкогольного опьянения, а по дороге разбросаны бутылки с пивом. Судя по видеозаписи с камер наблюдения, столкновение было максимально жестким.

Пенсионера с пивом, перебегавшего дорогу в неположенном месте, насмерть сбили в Пушкине.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU