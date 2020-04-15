2020-04-15T22:26:23+03:00
Общество

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года: горожане установили новый антирекорд

Днем в городе на улицу вышло рекордное количество человек, несмотря на рекомендации сидеть дома
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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15 апреля петербуржцы установили новый антирекорд индекса самоизоляции.15 апреля петербуржцы установили новый антирекорд индекса самоизоляции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года достиг очередного «дна». Ранее данный показатель падал в худшем случае до 2,5 балла из 5. Но в среду 15 апреля горожане массово устремились на улицы и установили новый антирекорд. С 13:00 по 15:00 индекс опустился до 2,4 балла.

- Индекс самоизоляции за 15 апреля ни разу не поднимался до 5 баллов. С 01:00 по 04:00 он составил 4,9 балла. В 07:00 показатель снизился до 3,8, а в 09:00 – до 2,9. С 15:00 индекс самоизоляции начал постепенно расти: с 2,4 он поднялся до 4,2 к 21:00, - гласит статистика сервиса «Яндекса».

Добавим, что за минувшие сутки в Петербурге составили сразу 50 административных протоколов на горожан, которые находились на детских и спортивных площадках, в скверах и парках. Всем грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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