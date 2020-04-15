Стало известно, каким маломерным судам можно плавать в Петербурге с 15 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T22:51:05+03:00

Повезло пока что только рыбакам с лицензией на ловлю

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Власти Петербурга напоминают, что движение маломерных судов в городе пока что закрыто. Однако есть одно исключение. Повезло всем маломерным рыбопромысловым судам. Они могут свободно плавать уже с 15 апреля при наличии лицензии на ловлю рыбы.

- Водные объекты города, акватория Невы и морских портов «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург» в настоящее время закрыты для плавания на маломерных судах. Об открытии навигации по водным путям для всех судов комитет по транспорту объявит дополнительно, - напоминают в Смольном.

Добавим, что с 9 апреля в Петербурге начался сезон навигации по рекам и каналам для технических и аварийно-спасательных судов. Круизную навигацию, которую должны были запустить 10 апреля, отложили на неопределенный срок. Это решение приняли, преимущественно, из-за того, что до 1 мая в Россию не могут приехать иностранцы, а значит, в Петербурге не стоит ждать туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU