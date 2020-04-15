2020-04-15T23:32:25+03:00
Происшествия

Экс-замминистра культуры РФ обвинили в хищении 900 млн рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении Григория Пирумова и его предполагаемых пособников
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге зарегистрировали новое уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Фото: Михаил Почуев ТАССВ Петербурге зарегистрировали новое уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Фото: Михаил Почуев ТАСС
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Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, которого вместе предполагаемыми пособниками обвиняют в хищении больше 900 миллионов рублей. Напомним, деньги выделили из бюджета на реконструкцию Эрмитажа. Государственный музей заключил контракт с ООО «МехСтройТранс» на выполнение строительно-монтажных работ. Но, как нетрудно догадаться, деньги ушли не туда.

Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов, находившийся в должности замминистра культуры, вместе с Борисом Мазо, который тогда был директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры, создали преступное сообщество, чтобы перехватить деньги, выделяемые на реконструкцию Эрмитажа и легализовать их. По мнению следователей, для этого злоумышленники пригласили к себе влиятельных людей, которые могли контролировать работу подрядчика «МехСтройТранса».

- В состав преступного сообщества вошли председатель правления банка «Нефтяной Альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица, - цитируют материалы уголовного дела в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Итого, как считает обвинение, соучастники похитили больше 900 млн рублей, 800 из них они успели легализовать. К производству уголовное дело пока не принято.

Напомним, ранее Григория Пирумова приговорили к 1,5 годам колонии общего режима за хищения при реставрации объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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