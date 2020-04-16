2020-04-16T01:08:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще семь стационаров планируют подключить к лечению больных коронавирусом в Петербурге

Но для этого потребуются большие деньги, чтобы переоборудовать места и закупить медицинские материалы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге могут перепрофилировать еще 7 федеральных стационаров для лечения больных с коронавирусом.В Петербурге могут перепрофилировать еще 7 федеральных стационаров для лечения больных с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге хотят подключить к лечению больных коронавирусом еще 7 федеральных стационаров. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании Координационного штаба по борьбе с вирусной инфекцией, которое провел полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. Но для начала медучреждения нужно перепрофилировать.

- Потребуется федеральное финансирование, необходимое для переоборудования коек в этих стационарах и закупки медицинских материалов, - сообщают детали разговора на заседании в пресс-службе Смольного.

Также губернатор рассказал главам других регионов, как правильно перепрофилировать больницы.

- Нормативы для инфекционных коечных мест жестче. Каждую больницу необходимо обеспечить шлюзами для безопасного доступа к пациентам, а также надо провести около 20 км кислорода в эти больницы, и мы это делаем, - отметил Александр Беглов.

Власти в очередной раз подчеркивают, что ситуация с коронавирусом в Петербурге непростая, но город рассчитывает на поддержку федерального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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