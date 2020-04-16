Гигантские проекции с призывом сидеть дома заметили в разных районах Петербурга

16 Апр 2020 2020-04-16T01:46:24+03:00

В Петербурге на стенах домов появились гигантские проекции с мультфильмами, напоминающими о важности самоизоляции. Фото: vk.com/spb_today

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Вечером и ночью 15 апреля жители Петербурга массово писали в соцсетях про таинственные проекции на жилых домах. Необычные смешные мультфильмы с призывом о самоизоляции заметили, например, на фасадах некоторых зданий в Мурино и Приморском районе. Очевидцы выкладывали фотографии и видео представления в различных группах во «Вконтакте», недоумевая, но искренне радуясь.

- На доме по адресу шоссе Лаврики такой мультик показывают. Очень здорово, интересно, кто придумал? – вопрошали в сообществе «Девяткино online».

Проекции активно зазывают горожан домой. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолке» удалось найти организатора массовых перформансов. По словам Александра Корчагина, показ забавных анимаций неофициально зовется духоподъемным антифестивалем «Светлая сторона». Все это великолепие создано для того, чтобы поднять настроение людям, сидящим на самоизоляции, и лишний раз напомнить гулякам о необходимости оставаться дома.

- Три дня назад компании, профессионально занимающиеся техническим обеспечением шоу-программ, объединили свои усилия и начали работу над проектом. 15, 16 и 17 апреля в вечернее время в разных районах Петербурга из окон и балконов квартир начнется проекция аполитичного развлекательного и духоподъемного контента на здания напротив, - пишет организатор у себя во «Вконтакте».

Некоторые анимации призывают не грустить в нелегкое время пандемии коронавируса. Фото: СОЦСЕТИ

По словам креативщиков, каждая проекция адаптирована под отдельную стену, чтобы не светить в окна жителям квартир. В необычном проекте может участвовать любой желающий с подходящим фасадом дома напротив. Чтобы стать частью перформанса, надо написать организаторам по ссылке.

В Петербурге на стенах домов начали появляться гигантские проекции с призывом самоизолироваться.Видео: vk.com/9online

ИСТОЧНИК KP.RU