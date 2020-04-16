Рыбаки вышли ночью на массовую ловлю корюшки в центре Петербурга

16 Апр 2020 2020-04-16T02:16:46+03:00

В Петербурге рыбаки вышли на ночную ловлю корюшки прямо в центре города. Фото: vk.com/spb_today

Судя по фотографиям, больше 20 ночных «охотников», позабывших о самоизоляции, держат дистанцию в 1,5 метра [фото]

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В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из подписчиков сдал рыбаков, вышедших ночью на набережную Невы в центре Петербурга для того, чтобы наловить корюшки. Судя по фотографиям массового сборища «охотников», некоторые счастливчики уже успели собрать целое ведерко легендарной рыбки. Кто-то, чтобы не скучать, взял с собой бутылочку неизвестного напитка. В общем, мужчины с азартом проводят время за любимым занятием. Для пущего улова некоторые используют небольшие сети-пауки.

Улов есть, а значит, эта набережная Невы по душе легендарной рыбке. Фото: vk.com/spb_today

Однако поступок рыбаков не оценили многие комментаторы, которые сетуют на нарушение режима самоизоляции. Хотя, стоит заметить, ответственные мужчины дисциплинированно стоят друг от друга на нормальном расстоянии.

- Патруль бы туда и каждому штраф тысяч 50. Деятельность явно не жизненно необходимая, - пишет один из комментаторов.

- Ох и злой вы… Кого они там заразят-то? – вопрошает его оппонент.

Напомним, с начала промыслового сезона рыбаки выловили 160 тонн ладожской корюшки. Чтобы петербуржцы могли купить рыбку напрямую у производителя, в городе разрабатывают новую схему ярмарок.

Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU