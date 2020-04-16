Рыбаки вышли ночью на массовую ловлю корюшки в центре Петербурга
В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из подписчиков сдал рыбаков, вышедших ночью на набережную Невы в центре Петербурга для того, чтобы наловить корюшки. Судя по фотографиям массового сборища «охотников», некоторые счастливчики уже успели собрать целое ведерко легендарной рыбки. Кто-то, чтобы не скучать, взял с собой бутылочку неизвестного напитка. В общем, мужчины с азартом проводят время за любимым занятием. Для пущего улова некоторые используют небольшие сети-пауки.
Улов есть, а значит, эта набережная Невы по душе легендарной рыбке. Фото: vk.com/spb_today
Однако поступок рыбаков не оценили многие комментаторы, которые сетуют на нарушение режима самоизоляции. Хотя, стоит заметить, ответственные мужчины дисциплинированно стоят друг от друга на нормальном расстоянии.
- Патруль бы туда и каждому штраф тысяч 50. Деятельность явно не жизненно необходимая, - пишет один из комментаторов.
- Ох и злой вы… Кого они там заразят-то? – вопрошает его оппонент.
Напомним, с начала промыслового сезона рыбаки выловили 160 тонн ладожской корюшки. Чтобы петербуржцы могли купить рыбку напрямую у производителя, в городе разрабатывают новую схему ярмарок.
Фото: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU