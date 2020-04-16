2020-04-16T07:52:09+03:00
Общество

Прогноз погоды на четверг, 16 апреля в Санкт-Петербурге: до+6 и небольшие осадки

Большую часть дня синоптики обещают облачность, но будут и прояснения
Петр КИБЕР
Поделиться:
16 апреля в Петербурге опять обещают снег.16 апреля в Петербурге опять обещают снег.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Петербуржцам и жителям Ленинградской области вновь обещают мокрый снег. Несмотря на то, что в среду обещанные осадки почти нигде не выпадали, синоптики заверяют, что ждать «сюрприза» от природы все равно стоит.

- 16 апреля в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер в течение дня северный и северо-западный, умеренный. Температура в утренние часы +1…+3, днем от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление после ночного понижения пойдет вверх, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Водителей, отправляющихся в путь ранним утром, синоптики предупреждают о гололеде, который мог сохраниться на отдельных дорогах и трассах. Также гололедица возможна и в ночное время пятницы.

В Ленинградской области прогноз погоды похожий, разве что в утренние часы в отдельных районах может быть туманно, а в течение дня возможны резкие порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детских садах Ленобласти начали набирать новые группы
«Надо провести 20 километров кислорода»: В Петербурге создадут новые места для инфекционных больных
В Сосновом Бору подтверждены три случая коронавируса
Фура пробила ограждение и улетела в Неву с Выборгской набережной
Прогноз погоды на четверг, 16 апреля в Санкт-Петербурге: до+6 и небольшие осадки
Рыбаки вышли ночью на массовую ловлю корюшки в центре Петербурга
Гигантские проекции с призывом сидеть дома заметили в разных районах Петербурга
Еще семь стационаров планируют подключить к лечению больных коронавирусом в Петербурге
Двух брошенных и худых тюлененков спасли в Ленобласти
Экс-замминистра культуры РФ обвинили в хищении 900 млн рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа
Стало известно, каким маломерным судам можно плавать в Петербурге с 15 апреля
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года: горожане установили новый антирекорд
Пенсионера, вышедшего в магазин за спиртным, насмерть сбили в Пушкине
Очевидцы спасли маленькую девочку, балансировавшую в открытом окне многоэтажки на Южном шоссе
Комитет по здравоохранению опроверг отсутствие мест в Боткинской больнице для пациентов с COVID-19
50 протоколов за посещение детских площадок, парков и скверов составили на петербуржцев за сутки