Прогноз погоды на четверг, 16 апреля в Санкт-Петербурге: до+6 и небольшие осадки

16 Апр 2020 2020-04-16T07:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербуржцам и жителям Ленинградской области вновь обещают мокрый снег. Несмотря на то, что в среду обещанные осадки почти нигде не выпадали, синоптики заверяют, что ждать «сюрприза» от природы все равно стоит.

- 16 апреля в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер в течение дня северный и северо-западный, умеренный. Температура в утренние часы +1…+3, днем от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление после ночного понижения пойдет вверх, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Водителей, отправляющихся в путь ранним утром, синоптики предупреждают о гололеде, который мог сохраниться на отдельных дорогах и трассах. Также гололедица возможна и в ночное время пятницы.

В Ленинградской области прогноз погоды похожий, разве что в утренние часы в отдельных районах может быть туманно, а в течение дня возможны резкие порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU