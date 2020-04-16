2020-04-16T08:33:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сосновом Бору подтверждены три случая коронавируса

Новым пациентом оказался 41-летний мужчина
Петр КИБЕР
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Третий случай коронавируса подтвержден в Сосновом Бору.Третий случай коронавируса подтвержден в Сосновом Бору.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Медики города атомщиков – Соснового Бора, к которому в виду его стратегического значения всегда приковано особое внимание, подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом. Заболевшим оказался 41-летний мужчина.

- По информации главного санитарного врача по г. Сосновый Бор Ираиды Егоровой, по результатам лабораторных обследований в Сосновом Бору за последние сутки зарегистрирован один случай заражения новой коронавирусной инфекцией (мужчина, 41 год), - сообщает Пресс-центр администрации Сосновоборского городского округа.

Точной информации, связан заболевший с Ленинградской атомной электростанцией, или нет, пока не приводится. Напомним, что первый случай коронавируса у работника ЛАЭС, 55-летнего слесаря, не подтвердился. Сама атомная станция продолжает работать в обычном режиме.

При этом 14 апреля власти Соснового Бора уже объявили о двух зафиксированных случаях коронавирусной инфекции. Таким образом обще число заболевших в городе достигло трех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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