2020-04-16T08:49:34+03:00
Общество

«Надо провести 20 километров кислорода»: В Петербурге создадут новые места для инфекционных больных

Об этом на заседании Координационного штаба по коронавирусу заявил Александр Беглов
Петр КИБЕР
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В Петербурге увеличат число коек для больных с коронавирусом.В Петербурге увеличат число коек для больных с коронавирусом.Фото: Петр КИБЕР
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15 апреля в Санкт-Петербурге прошло большое заседание Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Его провел полномочный представитель президента РФ в Северо-Западной федеральном округе Александр Гуцан, а одним из главных докладчиков был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он заявил о том, что город продолжает разворачивать новые места для больных коронавирусом и ОРВИ, хоть это и непросто.

- Нормативы для инфекционных коечных мест жестче. Каждую больницу необходимо обеспечить шлюзами для безопасного доступа к пациентам, а также провести кислород. Необходимо провести около 20 километров кислорода в эти больницы, и мы это делаем, - заявил глава Северной столицы.

При этом глава города отметил, что все это требует денег и ситуация непростая. Пока Петербург справляется, но власти рассчитывают на финансовую помощь федерального центра.

Напомним, что на той же встрече была достигнута договоренность, что еще семь медцентров федерального подчинения, расположенных в Санкт-Петербурге, переделают под инфекционные, и включат в общегородскую систему борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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