Братья-двойняшки внаглую украли три бутылки водки из магазина
Двое братьев, жителей Московского района Санкт-Петербурга, могут получить до семи лет тюрьмы за поход в магазин. Причиной тому поступок молодых людей. Они зашли в супермаркет, украли три бутылки водки и, несмотря на протесты охранника, ушли не заплатив.
- 6 апреля в помещении продуктового магазина в Московском районе двое злоумышленников совершили хищение трех бутылок водки со стеллажа и скрылись с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Больше недели шла проверка, а 14 числа следственное управление районного управления Главка завело уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
А уже на следующее утро оба брата 1995 года рождения были задержаны по месту жительства. За украденное спиртное стоимостью в несколько сотен рублей, мужчинам грозят как принудительные работы на срок до пяти лет, так и лишение свободы до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU