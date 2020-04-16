Братья-двойняшки внаглую украли три бутылки водки из магазина

16 Апр 2020 2020-04-16T10:00:24+03:00

За украденную водку два брата могут сесть в тюрьму на семь лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Двое братьев, жителей Московского района Санкт-Петербурга, могут получить до семи лет тюрьмы за поход в магазин. Причиной тому поступок молодых людей. Они зашли в супермаркет, украли три бутылки водки и, несмотря на протесты охранника, ушли не заплатив.

- 6 апреля в помещении продуктового магазина в Московском районе двое злоумышленников совершили хищение трех бутылок водки со стеллажа и скрылись с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Больше недели шла проверка, а 14 числа следственное управление районного управления Главка завело уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

А уже на следующее утро оба брата 1995 года рождения были задержаны по месту жительства. За украденное спиртное стоимостью в несколько сотен рублей, мужчинам грозят как принудительные работы на срок до пяти лет, так и лишение свободы до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU