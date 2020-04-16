Врач скорой помощи заболел коронавирусом в Карелии

16 Апр 2020 2020-04-16T10:25:52+03:00

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За сутки в Карелии число зараженных коронавирусом увеличилось на два человека. На утро четверга, 16 апреля, уже девять человек инфицированы. Оказалось, что среди новых зараженных выявлен врач больницы скорой помощи. В Республике оперативно выяснили, с кем он контактировал.

- Подтвердилось самое неприятное. В Петрозаводске коронавирус выявлен у врача больницы скорой медицинской помощи. Все лица, включая пациентов, с которыми контактировала врач, установлены. Они помещены на карантин, у них взяты анализы, - сообщили в пресс-службе губернатора Карелии Артура Парфенчикова.

На данный момент ожидается официальный комментарий по этому случаю от министерства здравоохранения.

Также на утро 16 апреля в Карелии на коронавирус проведено 6 712 исследований, 1 837 человек находятся на самокарантине, в местах обсервации – 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU