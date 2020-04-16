Килограмм марихуаны петербуржец прятал в машине жены
Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Колпино с крупной партией наркотиков. Во вторник, 14 апреля 2020 года, 34-летний мужчина попал в руки сотрудников управления по контролю за оборотом запрещенных веществ. При себе у него было около 700 граммов марихуаны.
- В ходе личного досмотра у мужчины в рюкзаке обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, упакованное в полимерный пакет. По результатам экспертизы выяснилось, что вещество является наркотическим средством «каннабис» (марихуана) массой почти 700 граммов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербурге.
Также правоохранители провели осмотр и автомобиля BMW, принадлежащего супруге задержанного. В багажном отделении машины полиция нашла коробку, в которой были также прятаны два пакета с марихуаной, весом около 1 килограмма.
Все наркотики изъяты, мужчина задержан по подозрению в хранении незаконных веществ. По факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU