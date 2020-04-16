Килограмм марихуаны петербуржец прятал в машине жены

16 Апр 2020 2020-04-16T10:40:40+03:00

Еще с 700 граммами в рюкзаке он разгуливал по Колпино

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Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Колпино с крупной партией наркотиков. Во вторник, 14 апреля 2020 года, 34-летний мужчина попал в руки сотрудников управления по контролю за оборотом запрещенных веществ. При себе у него было около 700 граммов марихуаны.

- В ходе личного досмотра у мужчины в рюкзаке обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, упакованное в полимерный пакет. По результатам экспертизы выяснилось, что вещество является наркотическим средством «каннабис» (марихуана) массой почти 700 граммов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербурге.

Также правоохранители провели осмотр и автомобиля BMW, принадлежащего супруге задержанного. В багажном отделении машины полиция нашла коробку, в которой были также прятаны два пакета с марихуаной, весом около 1 килограмма.

Все наркотики изъяты, мужчина задержан по подозрению в хранении незаконных веществ. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU