В Ленобласти на 7500 оштрафовали мужчину, вышедшего гулять с собакой

16 Апр 2020 2020-04-16T10:43:19+03:00

Прогулка с собакой обошлась жителю Кингисеппа в 7,5 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Такой же штраф получил другой житель Кингисеппа, сходивший на работу

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Кингисеппский городской суд продолжает наказывать жителей подъезда одного из многоквартирных домов, сосед которых «удачно» съездил в Доминиканскую Республику. На этот раз штрафы получили мужчины, сходившие на работу и выгулять собаку.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что двое мужчин 1974 и 1980 года рождения пренебрегли вынесенным в отношении них постановлением санитарного врача и вышли на улицу, покинув место своего проживания, - сообщает пресс-служба судов Ленинградской области.

При этом до окончания карантина нарушители не дотерпели всего чуть-чуть. Режим самоизоляции заканчивался 11 апреля, а из дома люди вышли 8 и 10 числа соответственно.

Оба свой проступок признали. Суд учел все обстоятельства и назначил им штраф вполовину ниже минимальной планки в 15 тысяч рублей – по 7 500 каждому. По закону такое возможно, если нижний порог штрафа стартует от 10 тысяч рублей.

Напомним, что ранее жительницу все того же подъезда наказали на 7,5 тысяч за поход в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU