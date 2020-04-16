2020-04-16T10:59:00+03:00
Происшествия

32 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Ленинградской области 16 апреля 2020 года

Число зараженных с начала пандемии превысило 300 человек
Лилия КОЗЛОВА
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У 32 жителей Ленинградской области выявили коронавирус 16 апреля 2020 годаУ 32 жителей Ленинградской области выявили коронавирус 16 апреля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки в России подтверждено 3 448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. Из них 16 апреля 2020 года зафиксировано 32 заболеваний в Ленинградской области. Так, за сутки число инфицированных в регионе превысило 300 человек.

- В Ленинградской области на 16 апреля зарегистрировано еще 32 случая заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в регионе уже 327 заболевших, - сообщили в комитете здравоохранения.

Всего заболевшие были выявлены в 13 населенных пунктах Ленинградской области. С начала пандемии пять человек выздоровели, смертей зафиксировано не было.

Напомним, что в Новосергиевке был выявлен нелегальный хостел для мигрантов, где проживали порядка 500 человек. У 123 из них был подтвержден диагноз коронавирус. Медики на месте развернули палаточный госпиталь. Почти у всех болезнь протекает в легкой форме, один человек госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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