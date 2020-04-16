Два человека с коронавирусом умерли в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года

16 Апр 2020 2020-04-16T11:09:31+03:00

Еще два человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Стало известно о двух новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге. В четверг, 16 апреля 2020 года, комитет здравоохранения сообщил о том, что в городе подтверждены летальные случаи от болезни. Жертвами инфекции стали два пенсионера.

- Еще два человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге. Это мужчина 89 лет и женщина, которой был 81 год, - подтвердили в комитете.

Ранее стало известно, что еще 7 апреля умер пятый пациент с коронавирусом. Мужчине было 63 года. Известно, что смерть наступила на 18-е сутки от начала заболевания от дыхательной недостаточности, обусловленной вирусной пневмонией. Положительный результат на коронавирус был получен прижизненно. Также он страдал хроническими болезнями.

За последние сутки количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге выросло на 154 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 1083 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU