Арсенал оружия нашли у любителя громкой музыки в Ленобласти

16 Апр 2020 2020-04-16T11:22:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Ленинградской области полиция обнаружила у местного жителя оружие, которое он хранил незаконно. В среду, 15 апреля 2020 года, правоохранители приехали в массив «Грибное», садоводство «Ласточка» к мужчине, который очень громко слушал музыку и сделали неожиданную находку.

- Во время обхода территории, в одном из домов по Большой Мгинской улице очень громко играла музыка. Там же находился хозяин – 35-летний мужчина, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

При входе в дом полицейские обнаружили боеприпасы и шесть предметов визуально схожих с основными частями огнестрельного оружия. Все они были отправлены на экспертизу. Согласно справки об баллистическом исследовании установлено, что два из изъятых патрона пригодны для стрельбы.

По факту было возбуждено уголовное дело. У гражданина получено объяснение, мера пресечения — подписка невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU