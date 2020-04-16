За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 7 900 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T11:26:06+03:00

В Петербуге за сутки протестировали на вирус почти 8 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Оперативный штаб по коронавирусу Санкт-Петербурга привел новые данные по состоянию на 16 апреля. Так, за минувшие сутки на возможное инфекционное заболевание были проверены 7 900 человек.

- Всего в Петербурге на карантине находится 4 386 человек. Из них 57 - в обсерваторе на базе пансионата «Заря», а 892 - на домашней самоизоляции, - сообщает пресс-служба губернатора.

В это число входят 3437 человек, которые оказались на карантине как контактные лица, остальные пережидают две недели по возвращению из заграницы.

В их числе как жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым, по возможности и при отсутствии признаков ОРВИ, разрешили отбывать карантин дома, так и иногородние, отправленные в «Зарю».

Напомним, что за последние дни петербургский аэропорт Пулково принял несколько вывозных рейсов из Таиланда, Испании, США и с Кипра, на которых в страну вернулись сотни граждан России.

Что касается числа заболевших, то на утро 16 апреля прибавка составила 154 человека в Петербурге: 1 083 в общем, 110 вылечившихся и семеро умерших (+2 случая).

В Ленобласти заболели 32 человека: 330 в общем, при пяти выздоровевших. Смертей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU