У Юнтоловского заказника поймали мусоровоз, сбросивший отходы

16 Апр 2020 2020-04-16T11:39:08+03:00

У Юнтолово с поличным поймали водителя самосвала, сгружавшего отходы. Фото: Комитет по природопользованию СПб.

Водителя частного ИП заставили все убрать, а фирме грозит крупный штраф и конфискация самосвала

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Инспекторы Комитета по природопользованию совместно с оперативниками ФСБ задержали водителя мусоровоза и сам грузовик, который возил отходы к Юнтоловскому заказнику. На загрязнение территории пожаловались местные жители.

- Жителями Приморского района было замечено, что на границе с Юнтоловским заказником самосвалы вывозят отходы, похожие, по разным оценкам, на цемент, глину или донные отложения, - сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

В ночь на 14 апреля инспекторы с силовой поддержкой вышли ловить нарушителей. Компанию им составили сотрудники Росгвардии.

Вскоре на дороге появился оранжевый самосвал. Машину остановили, в ее кузове оказались донные отложения, которые ИП, которому принадлежал грузовик, обязалась вывозить по договору с другой компанией.

Авто было отправлено на штрафстоянку, а на коммерсантов составили административный протокол и заставили убирать все привезенные отходы. По закону фирме грозит штраф до 250 тысяч рублей и конфискация преступного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU