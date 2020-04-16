Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 25 населенных пунктах Ленинградской области 16 апреля 2020 года

16 Апр 2020 2020-04-16T11:48:27+03:00

Новых случаев заражения в хостеле для мигрантов в Ленобласти не было Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За сутки число заболевших инфекцией увеличилось на 32 человека

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В Ленинградской области на утро 16 апреля 2020 года стало известно о 32 новых случаях заражения коронавирусом. Инфицированных госпитализировали из 25 населенных пунктов региона. Все они находятся под наблюдением врачей.

- Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в хостеле мигрантов в Новосергиевке Всеволожского района не выявлено, - отметили в администрации Ленинградской области.

Напомним, что в общежитии, где проживало порядка 500 человек, у 123 подтвержден коронавирус. Все они находятся в полевом госпитале.

Так, новые случаи заражения были зафиксированы в следующих населенных пунктах: Кудрово, Янино-1, Борисова Грива СНТ Щит, Романовка Всеволожский район, Выборг, Гончарово, Первомайское, Рощино, Селезнево, Светогорск, Поляны Выборгский район, Гатчина, Низинское, Гостилицы, Большая Ижора Ломоносовский район, Подпорожский район, населенный пункт уточняется, Мга Кировский район, Никольское, Лисино, Новолисино, Тарасово, Тосненский район, еще один населенный пункт уточняется, Пикалево Бокситогорский район, Кикерино Волосовский район и Солоницы Киришский район.

ИСТОЧНИК KP.RU