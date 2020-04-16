Ансамбль песни и пляски Западного военного округа снял клип о самоизоляции
Музыканты и артисты Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, как и многие петербуржцы стараются пересидеть дома карантинный период, введенный из-за пандемии коронавируса. Но даже в домашних условиях творческие люди продолжают творить. Результатом стал клип на тему самоизоляции.
- Ансамбль песни и пляски Западного военного округа презентовал клип «Сидим дома», призывающий россиян остаться дома для предупреждения распространения вирусных инфекций, - сообщает пресс-служба ЗВО.
По сюжету клипа, артисты делают в своих квартирах ремонт, готовят, убирают, шьют медицинские маски, играют с детьми и, конечно, танцуют.
Также коллектив Ансамбля выступил с обращением к медикам, в котором поблагодарил их за труд в нынешнее непростое время: «Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за ее пределами».
Напомним, что ранее домашние балет и оперу поставили артисты Михайловского театра Санкт-Петербурга.
Ансамбль песни и пляски ЗВО выпустил клип "Сидим дома".Видео: пресс-служба ЗВО
ИСТОЧНИК KP.RU