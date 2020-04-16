Покушение на убийство совершили на гендиректора строительной фирмы в Санкт-Петербурге

16 Апр 2020 2020-04-16T12:09:34+03:00

В Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство гендиректора одной строительной компании Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге было совершено покушение на убийство на генерального директора одной из строительных компаний города. Днем в среду, 15 апреля, прохожие обнаружили 43-летнего мужчину, сидящего у обочины на перекрестке Парашютной улицы и дороги в Каменку. У него кровоточила рана на шее. Очевидцы вызвали скорую.

- На место прибыли медики и сотрудники полиции, которые обнаружили автомобиль Land Rover Discovery Sport, а рядом с ним пострадавшего. У него было ножевое ранение шеи, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В больнице врачи диагностировали у пострадавшего ножевое ранение шеи с повреждением трахеи. Что именно произошло с мужчиной не известно, так как опрашивать его пока нельзя.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU