Петербуржец пырнул ножом своего приемного отца
В Выборгском районе Санкт-Петербурга развернулась семейная драма. Днем в среду, 15 апреля, из квартиры дома 30/1 по проспекту Просвещения был госпитализирован 48-летний мужчина с ножевым ранением. По его рассказу, на него напал его приемный сын.
- Около 15 часов дня мужчина и его 27-летний приемный сын распивали дома спиртное. В это время между ними возникла ссора, в ходе которой парень ударил ножом отчима, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Врачи госпитализировали раненного только в 17:30 часов. У мужчины диагностирована колото-резанная рана верхней трети правой голени. Сам он находится в тяжелом состоянии.
Что послужило причиной такой яростной ссоры между приемными сыном и отцом, на данный момент предстоит выяснить правоохранителям. Известно, что подозреваемый нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU