Петербуржец пырнул ножом своего приемного отца

16 Апр 2020 2020-04-16T12:26:53+03:00

После инцидента мужчина еще два часа не вызывал скорую помощь

Изменить размер текста: A A

В Выборгском районе Санкт-Петербурга развернулась семейная драма. Днем в среду, 15 апреля, из квартиры дома 30/1 по проспекту Просвещения был госпитализирован 48-летний мужчина с ножевым ранением. По его рассказу, на него напал его приемный сын.

- Около 15 часов дня мужчина и его 27-летний приемный сын распивали дома спиртное. В это время между ними возникла ссора, в ходе которой парень ударил ножом отчима, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Врачи госпитализировали раненного только в 17:30 часов. У мужчины диагностирована колото-резанная рана верхней трети правой голени. Сам он находится в тяжелом состоянии.

Что послужило причиной такой яростной ссоры между приемными сыном и отцом, на данный момент предстоит выяснить правоохранителям. Известно, что подозреваемый нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU