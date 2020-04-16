2020-04-16T12:26:53+03:00
Происшествия

Петербуржец пырнул ножом своего приемного отца

После инцидента мужчина еще два часа не вызывал скорую помощь
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец ударил ножом приемного отца во время застольяПетербуржец ударил ножом приемного отца во время застольяФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Выборгском районе Санкт-Петербурга развернулась семейная драма. Днем в среду, 15 апреля, из квартиры дома 30/1 по проспекту Просвещения был госпитализирован 48-летний мужчина с ножевым ранением. По его рассказу, на него напал его приемный сын.

- Около 15 часов дня мужчина и его 27-летний приемный сын распивали дома спиртное. В это время между ними возникла ссора, в ходе которой парень ударил ножом отчима, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Врачи госпитализировали раненного только в 17:30 часов. У мужчины диагностирована колото-резанная рана верхней трети правой голени. Сам он находится в тяжелом состоянии.

Что послужило причиной такой яростной ссоры между приемными сыном и отцом, на данный момент предстоит выяснить правоохранителям. Известно, что подозреваемый нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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