Спасатели достали из Невы фуру, улетевшую в воду с Выборгской набережной

16 Апр 2020 2020-04-16T12:41:17+03:00

Почти шесть часов понадобилось, чтобы поднять из Невы утонувшую фуру. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

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Петербургские спасатели завершили операцию по подъему из Невы фуры, которая свалилась в воду ранним утром 16 апреля. Полуприцеп, стоявший у берега и ушедший под воду тягач, пришлось поднимать из реки многотонным краном.

- В 05:55, Выборгская наб. д. 37 в результате ДТП произошло падение грузового автомобиля в акваторию р.Большая Нева. Прибывшим спасателям удалось зацепить прицеп у дома 41, тягач с водителем затонул. Водолазы поисково-спасательной службы проводят спуски. 12.10 работы по подъему закончены, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Чтобы достать многотонный грузовой контейнер, который сорвало от удара о воду и сам тягач с платформой-полуприцепом, пришлось пригнать подъемный автокран и частично ограничить проезд по набережной.

Тело водителя, который по предварительным данным скончался за рулем от сердечного приступа, чуть ранее достали из Невы водолазы. По сведениям ГИБДД, это был мужчина 1978 года рождения.

Вся поисково-спасательная операция заняла около шести часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773447" frameborder="0"></iframe> Фура улетела в Неву на Выборгской набережной в Петербурге.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU