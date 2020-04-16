2020-04-16T13:02:35+03:00
Происшествия

У двух умерших пенсионеров посмертно обнаружили коронавирус в Санкт-Петербурге

Оба они скончались 5 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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У двух умерших пенсионеров посмертно обнаружен коронавирусУ двух умерших пенсионеров посмертно обнаружен коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Стали известны подробности двух смертельных случаев в Санкт-Петербурге, связанных с коронавирусом. Как пояснили в комитете здравоохранения в четверг, 16 апреля 2020 года, диагноз новой инфекции умершим был поставлен только после смерти. Это подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19.

- 89-летний мужчина умер 5 апреля в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2». Поступил туда переводом из Введенской больницы, где находился в кардиологическом отделении, - рассказали в комитете.

Причиной смерти признана двусторонняя пневмония. Отмечается, что пенсионер страдал многочисленными хроническими заболеваниями.

Вторая смерть также произошла 5 апреля. 81-летняя женщина умерла 5 апреля в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Поступила с двухсторонней пневмонией. У нее также было множество хронических болезней. По обоим случаям коронавирус был выявлен уже посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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