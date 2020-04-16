2020-04-16T13:06:42+03:00
Общество

Во Всеволожском районе закрыли все церкви и запретили пасхальные службы

Власти опасаются массового нашествия жителей Петербурга
Петр КИБЕР
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Во Всеволожском районе Ленобласти запретили все службы на Пасху и закрыли церкви.Во Всеволожском районе Ленобласти запретили все службы на Пасху и закрыли церкви.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Глава Всеволожского района Ленобласти распорядился запретить все пасхальные мероприятия из-за опасений, что в местные церкви могут массово приехать жители Санкт-Петербурга. Теперь служб на Пасху не будет нигде.

- Андрей Низовский подписал Постановление администрации «О временном приостановлении проведения религиозных мероприятий» на территории Всеволожского района, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Распоряжением запрещается проведение церковных мероприятий с участием прихожан (кроме отпевания), а также доступ на территорию религиозных объектов до 30 апреля. Практически такие же правила действуют и в Санкт-Петербурге.

Свое решение чиновник пояснил просто: в районе церкви открыты, а в соседнем Петербурге - нет. И все понимают, что многие горожане поедут в область. По некоторым данным - до миллиона человек. Многие, в том числе пожилые, придут на ночную пасхальную службу, что чревато вспышкой ОРВИ и коронавируса.

- Я знаю, что будет много критики и непонимания. Но здоровье наших жителей в приоритете. Это непростое решение, и я с тяжелым сердцем его принял, - приводит слова Низовского Всеволожский медиацентр В1.

Напомним, что ранее было объявлено, что службы на пасху в Ленобласти пройдут вне храмов, на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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