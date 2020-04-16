2020-04-16T13:26:19+03:00
Происшествия

Петербуржца заподозрили в насилии над внучкой бывшей сожительницы на протяжении восьми лет

По словам пенсионерки, мужчина начал развращать девочку с семи лет
Лилия КОЗЛОВА
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Пенсионерка обвинила бывшего возлюбленного в долголетнем насилии над ее внучкойПенсионерка обвинила бывшего возлюбленного в долголетнем насилии над ее внучкойФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция разбирается с обвинением в развращении малолетней девочки. Вечером в среду, 15 апреля 2020 года, в отделение обратилась 68-летняя женщина, которая рассказала, что ее бывший сожитель на протяжении восьми лет домогался ее маленькую внучку, которой на данный момент 16 лет.

- Из рассказа пенсионерки следует, что с 2011 по 2019 годы она жила с 53-летним мужчиной в своей квартире на Планерной улице. В этот период ее сожитель неоднократно совершал развратные действия в отношении ее несовершеннолетней внучки 2004 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Следуя из заявления, получается, что мужчина начал развращать девочку, когда ей было еще около семи лет.

На данный момент правоохранители проводят опрос потерпевшей. После этого, а также в результате проведения медицинского освидетельствования, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Меры к розыску подозреваемого приняты. Известно, что ранее он четыре раза был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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