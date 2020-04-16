Петербуржца заподозрили в насилии над внучкой бывшей сожительницы на протяжении восьми лет
В Санкт-Петербурге полиция разбирается с обвинением в развращении малолетней девочки. Вечером в среду, 15 апреля 2020 года, в отделение обратилась 68-летняя женщина, которая рассказала, что ее бывший сожитель на протяжении восьми лет домогался ее маленькую внучку, которой на данный момент 16 лет.
- Из рассказа пенсионерки следует, что с 2011 по 2019 годы она жила с 53-летним мужчиной в своей квартире на Планерной улице. В этот период ее сожитель неоднократно совершал развратные действия в отношении ее несовершеннолетней внучки 2004 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Следуя из заявления, получается, что мужчина начал развращать девочку, когда ей было еще около семи лет.
На данный момент правоохранители проводят опрос потерпевшей. После этого, а также в результате проведения медицинского освидетельствования, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Меры к розыску подозреваемого приняты. Известно, что ранее он четыре раза был судим.
ИСТОЧНИК KP.RU