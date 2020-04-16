Эксперт рассказала, как самоизоляция влияет на семейные пары

16 Апр 2020 2020-04-16T14:01:38+03:00

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Вынужденный режим самоизоляции из-за распространения коронавируса может стать для семейных пар Санкт-Петербурга настоящей проверкой на прочность союза. Так считает доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Екатерина Огарева.

- В условиях самоизоляции, конечно же, повышается интенсивность коммуникации внутри семьи, между партнерами. И если в привычной для нас жизни мы могли «убежать» от своих проблем, то сегодня многие пары оказываются наедине с собой и теми вопросами, которые ранее существовали в латентном состоянии, а сейчас вышли на поверхность, - отметила психолог.

Эксперт считает, что часть семейных пар Петербурга в итоге решит расторгнуть брак, но кому-то карантин наоборот поможет разобраться в отношениях и лучше понять своего партнера.

Также психолог добавила, что справиться с пандемией петербуржцем может помочь социальная ответственность.

- Та соборность, заложенная в нашей ментальности, умение сопереживать и делать что-то во благо другого, безусловно, поможет петербуржцам легче справиться со всеми испытаниями и как можно раньше вернуться к привычному ритму жизни, – заключила Екатерина Огарева.

ИСТОЧНИК KP.RU