2020-04-16T14:15:58+03:00
Происшествия

Кот погиб в пожаре в общежитии на Коллонтай улице

С горящего этажа эвакуировали около шести человек [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар произошел в общежитии на юге ПетербургаПожар произошел в общежитии на юге ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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На юге Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул около часа дня в четверг, 16 апреля, в одной из комнат общежития на четвертом этаже дома 25/2 по улице Коллонтай. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы произошедшего.

- Да, это общага, живу в первом корпусе. А пожар - неудивительно, много уродов живут, которые курят и бухают на лестничных площадках и в комнатах и им плевать на соседей, - возмутился один из участников обсуждения.

По рассказам очевидцев, в пожаре погиб кот. Также с этажа, где вспыхнул огонь, эвакуировали около шести человек. Отмечается, что среди них был человек с ребенком, замотанным в одеяло.

Свидетели рассказывают, что комната выгорела полностью. Однако официального заключения от спасателей пока нет. Сотрудники МЧС потушили пожар и занялись проливкой места ЧП. После проверки будет сделано заключение о причинах возгорания.

Пожар в общежитии на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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