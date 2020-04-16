Приют для бездомных животных появится на Фонтанке рядом с цирком

16 Апр 2020 2020-04-16T14:29:55+03:00

Петербург выделил помещение под новый приют для бездомных животных в центре города Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге появится новый приют для бездомных животных. Об этом в четверг, 16 апреля 2020 года, сообщил комитет имущественных отношений (КИО) Северной столице. Разместится он прямо в самом центре города – на набережной реки Фонтанки недалеко от цирка.

- Будущий приют откроется по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 30 литера А, помещение 2-Н, площадью 55.9 квадратных метров, - сообщили в комитете.

Помещение передано благотворительному фонду «Мурград» в аренду без торгов - в порядке оказания государственной преференции. Отмечается, что срок аренды установлен на три года с возможностью последующего продления. Плата для приюта будет льготной – в 10 раз меньше рыночной.

Известно, что благотворительный фонд был создан в 2016 году художницей Еленой Каменевой-Штайн. На протяжении нескольких лет Фонд занимается помощью бездомным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU