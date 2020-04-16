Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области

16 Апр 2020 2020-04-16T14:53:45+03:00

Уволенным после 30 марта 2020 года также предоставляется денежная помощь

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В Ленинградской области начались выплаты поддержки самозанятым. Как стало известно в четверг, 16 апреля, биржа труда региона направила первые 98 тысяч рублей для 14 граждан в разных районах области. Эта единовременная выплата в качестве поддержки на время самоизоляции.

- Единовременная региональная выплата в размере 7 тысяч рублей предоставляется гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых до 30 марта 2020 года. Исключение составляют самозанятые граждане, предоставляющие в аренду собственное недвижимое имущество и самозанятые не получавшие доход в 1 квартале 2020 года, - отметили в администрации.

Также в четверга начались выплаты назначенных пособий тем, кто признан безработными и региональных доплат к ним.

Гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года и официально признанным безработными, дополнительно к федеральному пособию устанавливается региональная доплата в размере 5000 рублей на период повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU