ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале

16 Апр 2020 2020-04-16T15:14:38+03:00

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В Санкт-Петербурге управление ФАС признало дело в отношении ГУП «Пассажиравтотранс» прецедентным. Как рассказали антимонопольщики в четверг, 16 апреля, перевозчик управляет единственным в городе автовокзалом на Обводном канале, чем воспользовался, формируя цены на продажу билетов в кассах.

- Пользуясь положением монополиста, ГУП установил для автобусных перевозчиков экономически необоснованную цену на услугу по продаже билетов в кассах автовокзала. Дальше едешь. Больше платишь. Такую незаконную методику решил применить ГУП, - пояснили в управлении.

В таких действиях монополиста СПб УФАС установило факт нарушения закона и выдало «Пассажиравтотрансу» предписание об установлении экономически обоснованных тарифов. Однако перевозчик долго не исполнял предписание. В итоге дело дошло до Верховного суда, который признал правоту антимонопольщиков.

Отмечается, что на данный момент предписание ФАС исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU