На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии

16 Апр 2020 2020-04-16T15:30:07+03:00

Под окнами многоэтажки на Парнасе нашли голое тело эксперта по гипнозу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Полицейские Выборгского района разбираются в странной смерти молодой женщины, чье обнаженное тело было найдено под окнами одной из жилых многоэтажек на Парнасе. Известно, что погибшая была специалистом по гипнозу и клинической психологии.

- 32-летняя выпускница Военмеха и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева исследовала вопрос внутренних страхов, различного рода зависимостей и негативного состояния психики. Недавно она закончила обучение по специальности «Медицинский гипноз в клинике», - пишут «Невские новости».

При этом, по словам знакомых женщины, никаких суицидальных наклонностей за ней не замечали. Медэксперт была погружена в работу, а ее жизнь расписана по дням.

Известно, что погибшая жила на 25 этаже дома, у которого ее нашли. При этом окно квартиры, из которого, предположительно, выпала женщина, оказалось закрытым изнутри.

Пока полиция проводит проверку, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU