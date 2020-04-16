Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей

16 Апр 2020 2020-04-16T15:45:34+03:00

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Третья неделя «президентских каникул» жителям страны дается не просто. Соблюдать карантинные меры людям стало сложнее. Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года на 15 часов дня составил всего 2,4 балла. Это означает, что на улице очень много людей.

- Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,7 балла, это на 2,3 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В прошлую среду местный индекс составлял 2,8 балла, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

Еще неделей ранее, 2 апреля, когда в Петербурге только были введены меры по предотвращению распространения коронавируса, горожане куда больше соблюдали режим. В тот четверг индекс самоизоляции составил 3,5 балла.

Самый высокий показатель самоизоляции был в воскресенье, 5 апреля, 3,9 балла. Это значит, что почти все горожане сидели дома, а на улицах было очень пустынно.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявлено 1083

случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU