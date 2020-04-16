2020-04-16T15:48:00+03:00
Происшествия

Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге

Молодого мужчину задержал наряд вневедомственной охраны
Петр КИБЕР
Поделиться:
На крышу музено-выставочного центра на Бассейной залез молодой повар из Гатчины. Фото: УВО Росгвардии по СПб и ЛО.На крышу музено-выставочного центра на Бассейной залез молодой повар из Гатчины. Фото: УВО Росгвардии по СПб и ЛО.
Изменить размер текста:

Не иначе, как удаль молодецкая проснулась в 33-летнем жителе Гатчины, который зачем-то залез на крышу музейно-выставочного комплекса в Санкт-Петербурге. Все произошло глубокой ночью в четверг, а на приключения мужчину толкнул излишек спиртного в организме.

- 16 апреля около 0:40 сотрудник музейно-выставочного центра, расположенного на Бассейной улице, через камеры видеонаблюдения увидел, как человек забирается по пожарной лестнице на крышу здания. Через две минуты после вызова на месте уже была группа быстрого реагирования, - сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Силами двух нарядов гвардейцы отрезали пути отхода нарушителю, а затем поймали находившегося на крыше хулигана. При беглом выяснении личности оказалось, что мужчина работает поваром.

Рассказывать, зачем он полез на крышу, ему пришлось уже в отделении полиции. Там жителя Гатчины заодно проверили на другие правонарушения и дали протрезветь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы попали под суд, отказавшись пройти обследование на коронавирус
На месте битвы Александра Невского со шведами в Усть-Ижоре поставили незаконный причал для катеров
Зарплата курьеров выросла до 140 тысяч рублей во время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет отметит 90-летний юбилей
Хоккеисты СКА помогли детям с онкологией и интернату для пожилых
Суд не стал штрафовать петербуржца, выпивавшего в парке во время самоизоляции
Суд снизил штраф баскетболистам из Пушкина, которых поймали на спортплощадке
Рекордно низкое давление повлияло на жителей Санкт-Петербурга 16 апреля
Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге
Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей
На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села