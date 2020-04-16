Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге

16 Апр 2020 2020-04-16T15:48:00+03:00

На крышу музено-выставочного центра на Бассейной залез молодой повар из Гатчины. Фото: УВО Росгвардии по СПб и ЛО.

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Не иначе, как удаль молодецкая проснулась в 33-летнем жителе Гатчины, который зачем-то залез на крышу музейно-выставочного комплекса в Санкт-Петербурге. Все произошло глубокой ночью в четверг, а на приключения мужчину толкнул излишек спиртного в организме.

- 16 апреля около 0:40 сотрудник музейно-выставочного центра, расположенного на Бассейной улице, через камеры видеонаблюдения увидел, как человек забирается по пожарной лестнице на крышу здания. Через две минуты после вызова на месте уже была группа быстрого реагирования, - сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Силами двух нарядов гвардейцы отрезали пути отхода нарушителю, а затем поймали находившегося на крыше хулигана. При беглом выяснении личности оказалось, что мужчина работает поваром.

Рассказывать, зачем он полез на крышу, ему пришлось уже в отделении полиции. Там жителя Гатчины заодно проверили на другие правонарушения и дали протрезветь.

ИСТОЧНИК KP.RU