Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге

16 Апр 2020 2020-04-16T15:56:13+03:00

В Санкт-Петербурге заработала единая служба по вопросам о коронавирусе по телефону 122 Фото: Артем КИЛЬКИН

По телефону можно узнать о тестах, режиме самоизоляции, больничных, льготах и многом другом

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В Санкт-Петербурге с 16 апреля 2020 года заработала единая справочная горячая линия по коронавирусу. По телефону «122» горожане смогут получить актуальную информацию обо всем, что связанно с инфекцией, а также правилах режима самоизоляции, задать вопросы о том, как следует действовать в той или иной ситуации.

- По телефону «122» можно задать вопросы о тестах, диагностике и профилактике заболевания, о мерах и режиме самоизоляции, карантина, особенности получения больничных листов, о карантине после отпуска, о возможности выезда за границу, о компенсациях, - рассказали в Смольном.

Также специалисты службы ответят на вопросы об организации работы детских садов, школ, колледжей, вузов, о возможностях передвижения по городу и доступности транспорта, о работе волонтеров, о выплатах, льготах, обеспечению продуктовыми наборами.

Звонок на территории Санкт-Петербурга бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Также служба «122» доступна по телефону (812) 246-5-122.

Служба экстренных вызовов 112 продолжит работу в прежнем режиме: она будет принимать экстренные сообщения от жителей и звонки от граждан, которые сообщают о своем прибытии из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU